Шок для Симеоне. Алавес - Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча

"Атлетико" слабо проводил последний отрезок, но все равно поражение от "Алавеса" стало сенсацией. Шутка ли: "Матрасники" не уступали на "Мендисорросе" с 2003 года!

Героем встречи стал капитан басков Виктор Лагуардия, который не только забил гол, но и вынес мяч из собственных ворот после удара Жоффрея Кондогбья. Ну а у "Реала" теперь есть шанс уйти в отрыв в чемпионской гонке.

Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Лагуардия, 4