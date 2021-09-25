Шок для Симеоне. Алавес - Атлетико 1:0. Видео гола и обзор матча
Чемпион впервые в сезоне проиграл
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Атлетико" слабо проводил последний отрезок, но все равно поражение от "Алавеса" стало сенсацией. Шутка ли: "Матрасники" не уступали на "Мендисорросе" с 2003 года!
Героем встречи стал капитан басков Виктор Лагуардия, который не только забил гол, но и вынес мяч из собственных ворот после удара Жоффрея Кондогбья. Ну а у "Реала" теперь есть шанс уйти в отрыв в чемпионской гонке.
Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Атлетико" - 1:0
Гол: Лагуардия, 4
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