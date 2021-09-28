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Вернидуб продолжает удивлять. Шериф открыл счет в матче с Реалом - ВИДЕО

Зарубежные
(1 голосов)

Борьба в группе будет нешуточная

Вернидуб продолжает удивлять. Шериф открыл счет в матче с Реалом - ВИДЕО

twitter.com/sportexpress

Новина українською

В матче 2-го тура Лиги чемпионов Реал принимает Шериф украинского тренера Юрия Вернидуба.

Относительно неспешное начало матча переросло в сенсацию на 25-й минуте, когда Шериф вышел вперед. После навеса Кристиано Яхшибоев переправил головой мяч в сетку.

До перерыва Реал так и не смог отыграться, ну а Шериф продолжает удивлять.

Ну а видео гола смотрите чуть ниже.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
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Комментарии (20)
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Кююмалайнен (Київ)
29.09.2021 в 00:33
Радость «Шахтера» от результатов жеребьевки оказалась преждевременной...
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0
0
ГЛЕЙБЕРМАН (Хайфа)
29.09.2021 в 00:00
Шериф Браво. Так обороняться и забивать голы. Вернидуб ты лучший.
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+2
0
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Vlad21 (Украина)
28.09.2021 в 23:55
И это Европейская сенсация. Поздравления Молдаванам. Посмотрим, что будет дальше.
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+4
-1
balamyt (Boston)
29.09.2021 в 01:00
Ты где в Шерифе молдаван видел Чудик..В Шахтере хоть 25 % укр.играет..Эта команда легионеров ,которых в Украине уже списали..Да она числится за Молдавией..т.к. Приднестровье УЕФА не признано..и содержится скорее всего на россиские деньги..Ни у обной команды в Украине (кроме лишь Шахтера и Динамо К такого бюджета не и не будит..Так что Шахтеру я уже не завидую
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0
0
Only DK (Kyiv)
28.09.2021 в 23:55
Финал ЛЧ: Шериф-Брюгге))))))
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+4
0
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IvaneZZZ (Київ)
28.09.2021 в 23:54
Это фантастика
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+4
0
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alex 66 (Кременчук)
28.09.2021 в 23:54
Вот и Вернидуб напихал Рыгалу))))Красава.
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+4
0
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Vlad21 (Украина)
28.09.2021 в 23:53
Да, Молдаванам очень фарт. Но то, что футбольный снайпер у них есть и это факт.
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+2
0
Only DK (Kyiv)
28.09.2021 в 23:48
Ахахахаха)))) Вернидуб творит чудо))))Хорошо, что обыграли Реал. Мадридцы будут злее и кротишек будут выносить по максимуму. Кроты могут и про ЛЕ уже забыть. 6 очков у Шерифа - это их выход в ЛЕ
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+2
-1
FCDD-1918 (Днепр)
28.09.2021 в 23:07
Чем бы матч не закончился, а нервов сливочным попортит Шериф знатно. Вот тебе и группа, вот тебе и молдаване, сейчас ещё пару контратак и второй завалят ))
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+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.09.2021 в 23:04
Во дают)))) если все так их будут недооценивать, то Молдовашки до чвертьфинала дойдут))))
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+4
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.09.2021 в 22:55
Хахаха. Давай Шериф, придуши грязнобелых.))
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+6
0
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Romerik (YNWA)
28.09.2021 в 22:52
Надіюсь він колись доросте в очах УАФ, до головного тренера збірної..
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+5
0
kanoist (мариуполь)
28.09.2021 в 22:50
Смотрю футбол и душа поет,реально игра радует,респект Вернидубу,создал нехилую команду!
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+3
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
28.09.2021 в 22:48
Вот кого в Динамо нужно было брать а не ватноголового Луческу.Вернидуба в презЕденты
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+1
-7
code906 (Kiev)
28.09.2021 в 22:53
Это не было бы такой сенсацией. Всё на своих местах.
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
28.09.2021 в 22:54
А кто его знает, какюу сенсацию смог бы Вернидуб сделать с Динамо. И Баварию нагнуть
+1
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
28.09.2021 в 22:55
Эт точно ,хайп хайпом погоняем...Прагматизму бы
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
28.09.2021 в 23:06
В Динамо тупоголовые Суркисы похерят любых Вернидубов.
Ответить
+1
-1
magnum power (БОМЖ)
28.09.2021 в 22:47
ещё одни аматоры решили сыграть одной ногой с молдавским грандом.
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+6
0


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