Вернидуб продолжает удивлять. Шериф открыл счет в матче с Реалом - ВИДЕО

В матче 2-го тура Лиги чемпионов Реал принимает Шериф украинского тренера Юрия Вернидуба.

Относительно неспешное начало матча переросло в сенсацию на 25-й минуте, когда Шериф вышел вперед. После навеса Кристиано Яхшибоев переправил головой мяч в сетку.

До перерыва Реал так и не смог отыграться, ну а Шериф продолжает удивлять.

Ну а видео гола смотрите чуть ниже.