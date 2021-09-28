Вернидуб продолжает удивлять. Шериф открыл счет в матче с Реалом - ВИДЕО
Борьба в группе будет нешуточная
twitter.com/sportexpress
В матче 2-го тура
Относительно неспешное начало матча переросло в сенсацию на 25-й минуте, когда Шериф вышел вперед. После навеса Кристиано Яхшибоев переправил головой мяч в сетку.
До перерыва Реал так и не смог отыграться, ну а Шериф продолжает удивлять.
Ну а видео гола смотрите чуть ниже.
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