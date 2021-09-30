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Ярмоленко разрезал одной передачей: Вест Хэм повел в матче с Рапидом

Зарубежные
(1 голосов)

Украинец пользуется шансом

Ярмоленко разрезал одной передачей: Вест Хэм повел в матче с Рапидом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jan Kruger

Новина українською

Андрей Ярмоленко в текущем сезоне очень редко выходит в старте "Вест Хэма", но сегодня именно такой день, и украинец отблагодарил тренера Дэвида Мойеса за доверие.

В матче 2-го тура ЛЕ против "Рапида" Ярмоле удалась прекрасная проникающая передача, после которой Антонио и Райс оказались вдвоем перед воротами. Дело закончилось голом Деклана с нескольких метров.

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В статье: Андрей Ярмоленко Рапид (Вена) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.09.2021 в 23:55
Норм
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0
0
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Цап-царап (Харків)
30.09.2021 в 23:32
Болельщиков соперника еле сдержали...
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