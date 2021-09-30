Ярмоленко разрезал одной передачей: Вест Хэм повел в матче с Рапидом

Андрей Ярмоленко в текущем сезоне очень редко выходит в старте "Вест Хэма", но сегодня именно такой день, и украинец отблагодарил тренера Дэвида Мойеса за доверие.

В матче 2-го тура ЛЕ против "Рапида" Ярмоле удалась прекрасная проникающая передача, после которой Антонио и Райс оказались вдвоем перед воротами. Дело закончилось голом Деклана с нескольких метров.