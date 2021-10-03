Суарес наказал Кумана. Атлетико - Барселона 2:0. Видео голов и обзор матча

Гол и ассист Луиса Суареса уничтожили "Барсу" всего лишь за один тайм, превратив второй в чистую формальность. Каталонцы были так плохи, что за всю игру создали лишь один опасный момент, да и тот Коутиньо бездарно запорол.

Два года назад Рональд Куман изо всех сил выгонял Суареса из "Барселоны", уверяя, что обойдется без него. Интересно, сегодня он об этом пожалел?

Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Барселона" - 2:0

Голы: Лемар, 23, Суарес, 44