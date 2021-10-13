Три шедевра за один тайм. Английскому любителю удался матч мечты
Чудеса из региональной лиги Англии
Скрин: youtube.com
Кто из вас не мечтал сыграть с друзьями и забить такой гол, который бы они еще много лет вспоминали? Каллуму Ормроду это удалось.
Игрок английского ФК "Авеню" в матче против "Рочделианс" умудрился за тайм трижды забить в девятку со сверхдальней дистанции, благодаря чему стал героем не только своего городка, но и всего интернета.
Важная деталь: перед игрой Ормроду сообщили о смерти его деда - именно ему местечковый Месси и посвятил свои голы.
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
13.10.2021 в 23:04
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