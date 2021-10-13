Три шедевра за один тайм. Английскому любителю удался матч мечты

Кто из вас не мечтал сыграть с друзьями и забить такой гол, который бы они еще много лет вспоминали? Каллуму Ормроду это удалось.

Игрок английского ФК "Авеню" в матче против "Рочделианс" умудрился за тайм трижды забить в девятку со сверхдальней дистанции, благодаря чему стал героем не только своего городка, но и всего интернета.

Важная деталь: перед игрой Ормроду сообщили о смерти его деда - именно ему местечковый Месси и посвятил свои голы.