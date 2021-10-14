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Президент Франции Макрон забил пенальти в благотворительном матче - ВИДЕО

Зарубежные
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Президенты любят футбол

Президент Франции Макрон забил пенальти в благотворительном матче - ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном матче. Команда Макрона играла против сотрудников больницы Пуасси и победила со счетом 6:1.

43-летний политик играл на позиции полузащитника и забил гол с пенальти.

В команде Макрона сыграли бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер и экс-футболисты сборной Франции Кристиан Карамбё и Марсель Десайи.

Собранные от проведения матча средства будут направлены в Фонд парижских госпиталей, которым руководит первая леди Франции Брижит Макрон.

Отметим, Макрон с детства увлекается футболом. В студенческие годы играл в команде Национальной школы администрации.

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В статье: Эммануэль Макрон
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