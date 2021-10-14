Президент Франции Макрон забил пенальти в благотворительном матче - ВИДЕО
Президенты любят футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в благотворительном матче. Команда Макрона играла против сотрудников больницы Пуасси и победила со счетом 6:1.
43-летний политик играл на позиции полузащитника и забил гол с пенальти.
В команде Макрона сыграли бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер и экс-футболисты сборной Франции Кристиан Карамбё и Марсель Десайи.
Собранные от проведения матча средства будут направлены в Фонд парижских госпиталей, которым руководит первая леди Франции Брижит Макрон.
Отметим, Макрон с детства увлекается футболом. В студенческие годы играл в команде Национальной школы администрации.
Emmanuel Macron | Best shots and skills | 2017-2022 | The french Ronaldo ? | 720p HDpic.twitter.com/DRaFw2Tg9f— Sasha Beckermann (@SashaBeckermann) October 14, 2021
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