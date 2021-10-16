Судьи тащат Париж? ПСЖ - Анже 2:1. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" играл против "Анже" без Месси, Неймара и почти всех латиноамериканцев, что сказалось на качестве его футбола - Париж выглядел слабо. Гости пользовались этим, по делу выиграв первый тайм.

Функции спасителя, как обычно в Париже, взвалил на себя Мбаппе, который после перерыва выполнил идеальный ассист на Данилу Перейру, а затем реализовал спорный пенальти, назначенный за игру рукой кого-то из защитников "Анже". "ПСЖ" идет по чемпионскому графику, но без намека на чемпионскую игру.

10-й тур. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Анже" - 2:1

Голы: Данилу, 69, Мбаппе, 87 (с пенальти) - Фульжини, 36