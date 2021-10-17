Убийственная пушка: капитан Валенсии чуть не порвал сетку ворот Барселоны

"Валенсия" вышла вперед уже на 5-й минуте матча Примеры против "Барселоны" благодаря шедевру от своего капитана Хосе Луиса Гайя.

Левый защитник пропустил последние недели из-за травмы, а сегодня вышел в старте и так поймал мяч на ногу метров с 24-25, что у Марк-Андре тер Штегена не было никаких шансов. Как тут не вспомнить, что 3-4 года назад, когда у "Барсы" еще были деньги, она всерьез рассматривала Гайя как конкурента Жорди Альбе.