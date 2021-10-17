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Убийственная пушка: капитан Валенсии чуть не порвал сетку ворот Барселоны

Зарубежные
Обновлено
(2 голосов)

Хосе Луис Гайя - большой мастер

Убийственная пушка: капитан Валенсии чуть не порвал сетку ворот Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

"Валенсия" вышла вперед уже на 5-й минуте матча Примеры против "Барселоны" благодаря шедевру от своего капитана Хосе Луиса Гайя.

Левый защитник пропустил последние недели из-за травмы, а сегодня вышел в старте и так поймал мяч на ногу метров с 24-25, что у Марк-Андре тер Штегена не было никаких шансов. Как тут не вспомнить, что 3-4 года назад, когда у "Барсы" еще были деньги, она всерьез рассматривала Гайя как конкурента Жорди Альбе.

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В статье: Барселона Валенсия Хосе Луис Гайя
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
17.10.2021 в 23:08
Хз, конечно, но на видео совсем не гол Гайи, а гол Ансу Фати. Тож неплохой гол, кстати
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avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
17.10.2021 в 22:41
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