Ассистентский хет-трик Пайета. Марсель - Лорьян 4:1. Видео голов и обзор матча
Димитри по-прежнему феноменален
Фото: om.fr/ автор неизвестен
"Марсель" в 10-м туре чемпионата не оставил дома шансов крепкому "Лорьяну", который хоть и забил первым, но ему это ничуть не помогло.
Провансальцев повел за собой их 34-летний капитан Димитри Пайет, который после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном словно скинул несколько лет. Как итог - семь (!) передач под удар, из которых три стали голевыми.
10-й тур. Марсель. "Велодром"
"Марсель" - "Лорьян" - 4:1
Голы: Камара, 27, Гендузи, 56, 90+2, Милик, 85 - Лорьент, 13 (с пенальти)
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