Ассистентский хет-трик Пайета. Марсель - Лорьян 4:1. Видео голов и обзор матча

"Марсель" в 10-м туре чемпионата не оставил дома шансов крепкому "Лорьяну", который хоть и забил первым, но ему это ничуть не помогло.

Провансальцев повел за собой их 34-летний капитан Димитри Пайет, который после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном словно скинул несколько лет. Как итог - семь (!) передач под удар, из которых три стали голевыми.

10-й тур. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Лорьян" - 4:1

Голы: Камара, 27, Гендузи, 56, 90+2, Милик, 85 - Лорьент, 13 (с пенальти)