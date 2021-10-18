Динамо приготовиться. Барселона - Валенсия 3:1. Видео голов и обзор матча
Каталонцы вернулись на победный путь
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Команда Рональда Кумана выдала один из лучших матчей в текущем сезоне, перевернув ход противостояния с "Валенсией", которое началось для нее из рук вон плохо.
Партнеров повел за собой Ансу Фати, который в отличном стиле забил первый гол и заработал пенальти. Отмечаем также дебютный мяч в сезоне от Филиппе Коутиньо. "Динамо" в среду с такой "Барсой" точно будет нелегко.
9-й тур. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" - "Валенсия" - 3:1
Голы: Фати, 13, Депай, 41 (с пенальти), Коутиньо, 85 - Гайя, 5
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Выглядит как шутка. Ярмоленко провел на поле одну минуту в матче с Эвертоном
- 4:1 Аталанты в Эмполи, Малиновский впервые за месяц вышел лишь на замену
- Киевское Динамо 60 лет назад впервые в истории стало чемпионом СССР
- Обычные вещи для Холанда. ВИДЕО, как Эрлинг удивляет сеть своими трюками
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...