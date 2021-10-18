Динамо приготовиться. Барселона - Валенсия 3:1. Видео голов и обзор матча

Команда Рональда Кумана выдала один из лучших матчей в текущем сезоне, перевернув ход противостояния с "Валенсией", которое началось для нее из рук вон плохо.

Партнеров повел за собой Ансу Фати, который в отличном стиле забил первый гол и заработал пенальти. Отмечаем также дебютный мяч в сезоне от Филиппе Коутиньо. "Динамо" в среду с такой "Барсой" точно будет нелегко.

9-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Валенсия" - 3:1

Голы: Фати, 13, Депай, 41 (с пенальти), Коутиньо, 85 - Гайя, 5