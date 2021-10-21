Аннигиляция. Буде Глимт - Рома 6:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
AS Roma
Матч 3-го тура Лиги конференций, в котором норвежский Буде Глимт принимал Рому, завершился главной сенсацией игрового дня.
Норвежцы буквально уничтожили команду Моуриньо, обыграли римлян со счетом 6:1.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Ботхейм 8, Берг 20, Ботхейм 52, Солбаккен 71, Пеллегрино 78, Ботхейм 80 – Перес 28
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Цап-царап (Харків)
21.10.2021 в 23:26
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