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Аннигиляция. Буде Глимт - Рома 6:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Аннигиляция. Буде Глимт - Рома 6:1. Видео голов и обзор матча

AS Roma

Новина українською

Матч 3-го тура Лиги конференций, в котором норвежский Буде Глимт принимал Рому, завершился главной сенсацией игрового дня.

Норвежцы буквально уничтожили команду Моуриньо, обыграли римлян со счетом 6:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Будё Глимт" (Норвегия) - "Рома" (Италия) 6:1

Голы: Ботхейм 8, Берг 20, Ботхейм 52, Солбаккен 71, Пеллегрино 78, Ботхейм 80 – Перес 28

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В статье: Рома (Рим) Будё-Глимт
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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
21.10.2021 в 23:45
Ботхейм - как Девич.
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0
0
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Цап-царап (Харків)
21.10.2021 в 23:26
Ответить
0
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