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Куман опять проиграл топ-матч. Барселона - Реал 1:2. Видео голов и обзор поединка

Зарубежные
(1 голосов)

Первое Эль Классико нового сезона осталось за Мадридом

Куман опять проиграл топ-матч. Барселона - Реал 1:2. Видео голов и обзор поединка

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

"Реал" не показал выдающейся игры, но на классе одолел "Барселону" на ее же поле в 10-м туре Примеры. "Кулес" смогли размочить счет лишь в последней атаке.

Героем встречи стал Давид Алаба, который в первом тайме эффектно забил с левой, а затем заблокировал очень опасную попытку Ансу Фати. Типичная картина для каденции Кумана в "Барсе" - при голландце сине-гранатовые еще не побеждали в больших матчах.

10-й тур. "Камп Ноу". "Барселона" - "Реал" - 1:2

Голы: Агуэро, 90+6 - Алаба, 32, Васкес, 90+4

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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