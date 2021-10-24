Куман опять проиграл топ-матч. Барселона - Реал 1:2. Видео голов и обзор поединка
Первое Эль Классико нового сезона осталось за Мадридом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Реал" не показал выдающейся игры, но на классе одолел "Барселону" на ее же поле в 10-м туре Примеры. "Кулес" смогли размочить счет лишь в последней атаке.
Героем встречи стал Давид Алаба, который в первом тайме эффектно забил с левой, а затем заблокировал очень опасную попытку Ансу Фати. Типичная картина для каденции Кумана в "Барсе" - при голландце сине-гранатовые еще не побеждали в больших матчах.
10-й тур. "Камп Ноу". "Барселона" - "Реал" - 1:2
Голы: Агуэро, 90+6 - Алаба, 32, Васкес, 90+4
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо - Днепр-1 2:0. Благодатное влияние Луческу
- Максимов: Я не люблю гнилых людей. Главное - всегда оставаться честным и порядочным
- Шахтер был плох физически, но замены дали результат. Сикан заслужил свой шанс на основу
- Удар Малиновского и позднее спасение. Аталанта - Удинезе 1:1. Видео голов и обзор матча
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...