Лиса в штрафной! В Эстонии футбольный матч прервали из-за гостьи из леса
Она никак не желала покидать газон
Скрин: youtube.com
Матч чемпионата Эстонии U-21 между "Гелиосом " из Выру и "Нарвой Транс" несколько раз прерывали из-за любопытной лисы.
Выбежавший на поле зверек сперва заинтересовался занесенным ветром полиэтиленовым пакетом, а затем начал разгуливать туда-сюда. Стюарды, вооружившись палками, пытались его выгнать, но удалось это далеко не сразу.
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