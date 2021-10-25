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Лиса в штрафной! В Эстонии футбольный матч прервали из-за гостьи из леса

Зарубежные
(1 голосов)

Она никак не желала покидать газон

Лиса в штрафной! В Эстонии футбольный матч прервали из-за гостьи из леса

Скрин: youtube.com

Новина українською

Матч чемпионата Эстонии U-21 между "Гелиосом " из Выру и "Нарвой Транс" несколько раз прерывали из-за любопытной лисы.

Выбежавший на поле зверек сперва заинтересовался занесенным ветром полиэтиленовым пакетом, а затем начал разгуливать туда-сюда. Стюарды, вооружившись палками, пытались его выгнать, но удалось это далеко не сразу.

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В статье: курьезы Нарва Транс (Эстония)
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