Фалькао не стареет. Райо Вальекано - Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча
Каталонцы в кризисе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
"Барса" в этом сезоне еще не побеждала в гостевых матчах, забив один гол в четырех встречах, и сегодня улучшить статистику не удалось. Виной этому, прежде всего, плохая реализация - каталонцы 3-4 раза били мимо цели с 7-10 метров, а Депай даже не реализовал пенальти.
Героем же встречи стал возрастной колумбиец Радамель Фалькао, который показал звездам "Барсы", как это делается - убрал мяч под себя и четко направил под штангу.
11-й тур. "Райо Вальекано" - "Барселона" - 1:0
Гол: Фалькао, 30
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Чуть не доигрались. Мариуполь – Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча
- КУ. Верес - Ворскла 1:3. Падение красно-черной крепости
- Воробей: На Зинченко в ближайших матчах сборной можно сильно не рассчитывать
- Суарес вытаскивает Атлетико с 0:2. Видео голов и обзор матча Атлетико - Реал Сосьедад 2:2
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...