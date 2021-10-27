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Фалькао не стареет. Райо Вальекано - Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Каталонцы в кризисе

Фалькао не стареет. Райо Вальекано - Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

"Барса" в этом сезоне еще не побеждала в гостевых матчах, забив один гол в четырех встречах, и сегодня улучшить статистику не удалось. Виной этому, прежде всего, плохая реализация - каталонцы 3-4 раза били мимо цели с 7-10 метров, а Депай даже не реализовал пенальти.

Героем же встречи стал возрастной колумбиец Радамель Фалькао, который показал звездам "Барсы", как это делается - убрал мяч под себя и четко направил под штангу.

11-й тур. "Райо Вальекано" - "Барселона" - 1:0

Гол: Фалькао, 30

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В статье: Барселона Райо Вальекано (Мадрид)
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