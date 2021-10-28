В стиле Златана: колумбиец из МЛС забил гениальной бисиклетой
Дайрон Асприлья точно запомнит этот вечер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Steve Dykes
Вингер американского "Портленд Тимберс" Дайрон Асприлья забил феноменальный гол в матче МЛС против "Сан-Хосе". Ему удался неповторимый удар в падении через себя.
Нечто подобное ранее в ворота сборной Англии забивал Златан Ибрагимович. Асприлье, конечно, далеко до шведа, но на уровне МЛС он неплох - уже 10 голов в 32 матчах. И нет, он не сын и даже не родственник Фаустино.
Are you kidding?!— Major League Soccer (@MLS) October 28, 2021
Dairon Asprilla with a spectacular finish! pic.twitter.com/2qHuvHIGs0
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