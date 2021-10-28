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В стиле Златана: колумбиец из МЛС забил гениальной бисиклетой

Зарубежные
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Дайрон Асприлья точно запомнит этот вечер

В стиле Златана: колумбиец из МЛС забил гениальной бисиклетой

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Steve Dykes

Новина українською

Вингер американского "Портленд Тимберс" Дайрон Асприлья забил феноменальный гол в матче МЛС против "Сан-Хосе". Ему удался неповторимый удар в падении через себя.

Нечто подобное ранее в ворота сборной Англии забивал Златан Ибрагимович. Асприлье, конечно, далеко до шведа, но на уровне МЛС он неплох - уже 10 голов в 32 матчах. И нет, он не сын и даже не родственник Фаустино.

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В статье: МЛС Портленд Тимберс Дайрон Асприлья
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