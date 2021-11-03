И Златан не помог. Милан - Порту 1:1. Видео голов и обзор матча
"Россонери", вероятно, финишируют последними в группе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani
"Милану" нужна была победа, чтобы вернуться в борьбу за плей-офф Лиги чемпионов, однако добыть ее не удалось. Более того, даже ничью "россонери" могут рассматривать как большую удачу.
"Порту" доминировал в первом тайме и в целом атаковал намного острее. "Милан" сравнял счет лишь благодаря рикошету от ноги Мбембы. Даже Златан не придумал ничего путного, лишь попадал в офсайд. Кажется, это последнее место в группе.
4-й тур. "Милан" - "Порту" - 1:1
Голы: Мбемба, 61 (автогол) - Диас, 6
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