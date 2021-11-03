  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. И Златан не помог. Милан - Порту 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

И Златан не помог. Милан - Порту 1:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

"Россонери", вероятно, финишируют последними в группе

И Златан не помог. Милан - Порту 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani

Новина українською

"Милану" нужна была победа, чтобы вернуться в борьбу за плей-офф Лиги чемпионов, однако добыть ее не удалось. Более того, даже ничью "россонери" могут рассматривать как большую удачу.

"Порту" доминировал в первом тайме и в целом атаковал намного острее. "Милан" сравнял счет лишь благодаря рикошету от ноги Мбембы. Даже Златан не придумал ничего путного, лишь попадал в офсайд. Кажется, это последнее место в группе.

4-й тур. "Милан" - "Порту" - 1:1

Голы: Мбемба, 61 (автогол) - Диас, 6

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Порту Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...