И Златан не помог. Милан - Порту 1:1. Видео голов и обзор матча

"Милану" нужна была победа, чтобы вернуться в борьбу за плей-офф Лиги чемпионов, однако добыть ее не удалось. Более того, даже ничью "россонери" могут рассматривать как большую удачу.

"Порту" доминировал в первом тайме и в целом атаковал намного острее. "Милан" сравнял счет лишь благодаря рикошету от ноги Мбембы. Даже Златан не придумал ничего путного, лишь попадал в офсайд. Кажется, это последнее место в группе.

4-й тур. "Милан" - "Порту" - 1:1

Голы: Мбемба, 61 (автогол) - Диас, 6