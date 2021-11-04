Трент - гений. Ливерпуль - Атлетико 2:0. Видео голов и обзор матча

Если на своем поле "Атлетико" дал бой "Ливерпулю" (2:3), то на "Энфилде" у "Матрасников" не получилось вообще ничего. Это был провал с первой и до последней минуты.

Оба гола англичан пришли после идеальных кроссов с правого фланга от Трента Александра-Арнольда. Команда Диего Симеоне смогла на них ответить лишь хамством, за что рефери удалил с поля Фелипе. "Ливерпуль" почти на 100% обеспечил себе первое место в группе; "Атлетико" поборется с "Порту" за второе.

4-й тур. "Ливерпуль" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Жота, 13, Мане, 21