Трент - гений. Ливерпуль - Атлетико 2:0. Видео голов и обзор матча
Вторая победа англичан над испанцами
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill
Если на своем поле "Атлетико" дал бой "Ливерпулю" (2:3), то на "Энфилде" у "Матрасников" не получилось вообще ничего. Это был провал с первой и до последней минуты.
Оба гола англичан пришли после идеальных кроссов с правого фланга от Трента Александра-Арнольда. Команда Диего Симеоне смогла на них ответить лишь хамством, за что рефери удалил с поля Фелипе. "Ливерпуль" почти на 100% обеспечил себе первое место в группе; "Атлетико" поборется с "Порту" за второе.
4-й тур. "Ливерпуль" - "Атлетико" - 2:0
Голы: Жота, 13, Мане, 21
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