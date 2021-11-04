Фарт Вернидуба закончился. Шериф - Интер 1:3. Видео голов и обзор матча
Молдаване опустились на третью строчку
Фото: inter.it/ автор неизвестен
После двух подряд побед на старте группового турнира "Шериф" начал потихоньку сдуваться. Домашняя игра с "Интером" команде Юрия Вернидуба не удалась - она продержалась тайм, но затем пропустила трижды за полчаса.
Все, на что хватило "Шериф" - гол престижа на последних минутах. В таблице молдаване опустились на третью строчку, пропустив вперед "Интер". Ниже только "Шахтер".
4-й тур. "Шериф" - "Интер" - 1:3
Голы: Траоре, 90+1 - Брозович, 54, Шкриньяр, 66, Санчес, 82
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Lion Killer (Львів)
04.11.2021 в 01:40
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