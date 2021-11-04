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Фарт Вернидуба закончился. Шериф - Интер 1:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Молдаване опустились на третью строчку

Фарт Вернидуба закончился. Шериф - Интер 1:3. Видео голов и обзор матча

Фото: inter.it/ автор неизвестен

Новина українською

После двух подряд побед на старте группового турнира "Шериф" начал потихоньку сдуваться. Домашняя игра с "Интером" команде Юрия Вернидуба не удалась - она продержалась тайм, но затем пропустила трижды за полчаса.

Все, на что хватило "Шериф" - гол престижа на последних минутах. В таблице молдаване опустились на третью строчку, пропустив вперед "Интер". Ниже только "Шахтер".

4-й тур. "Шериф" - "Интер" - 1:3

Голы: Траоре, 90+1 - Брозович, 54, Шкриньяр, 66, Санчес, 82

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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Lion Killer (Львів)
04.11.2021 в 01:40
це не є 0:5 чи 0:6. Як влітають ШД чи ДК. + Гол престижу забили. Та й якшо хто бачив матч, не легко там Інтеру було.Ой, не легко
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