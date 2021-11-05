Конте дебютировал с шоу. Тоттенхэм - Витесс 3:2. Видео голов и обзор матча
Самый яркий матч дня в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Pantling
Дебют тренера Антонио Конте в "Тоттенхэме" получился незабываемым. Где еще увидишь, чтобы команда, разорвавшая соперника за полчаса, внезапно бросила играть и позволила отквитать два мяча еще к перерыву?
Во втором тайме голов уже не было, зато были три удаления - сперва одно у "Шпор", затем два у желто-черных. В общем, не матч, а огонь. Работы у Конте много - с такой обороной лондонцам трофеев не видать.
4-й тур. "Тоттенхэм" - "Витесс" - 3:2
Голы: Сон, 14, Моура, 22, Расмуссен, 28 (автогол) - Расмуссен, 32, Беро, 39
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