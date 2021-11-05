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Моуриньо уже не тот. Рома - Буде-Глимт 2:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Норвежцы были близки к победе в Риме

Моуриньо уже не тот. Рома - Буде-Глимт 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paolo Bruno

Новина українською

Две недели назад "Буде-Глимт" дома унизил "Рому", победив со счетом 6:1. Тем не менее, "Волки" не сподобились даже на подобие реванша.

Напротив, команда Жозе Моуриньо была ближе к поражению, но дважды сумела отыграться по ходу встречи. Ула Сольбаккен, разорвавший оборону "Ромы" в Норвегии, опять забил - ему удался подлинный шедевр. Кажется, Особенного уже вообще никто не боится.

4-й тур. "Рома" - "Буде-Глимт" 2:2

Голы: Эль-Шаарави, 54, Ибаньес, 84 - Сольбаккен, 45, Ботхейм, 65

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Будё-Глимт
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