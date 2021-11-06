Аспас - злой гений Каталонии. Сельта - Барселона 3:3. Видео голов и обзор матча

"Барселона" вчистую смяла оппонента до перерыва, забив три безответных гола практически за полчаса, но во втором тайме произошло невероятное. Собрав волю в кулак, "Сельта" понеслась вперед отыгрываться и… каталонцы испугались.

За весь второй тайм они так и не пробили в створ ворот хозяев, а решающий гол пропустили на 96-й минуте, оставив неприкрытым на линии штрафной капитана и лучшего бомбардира "Кельтов" Яго Аспаса, забившего уже 8-й гол "Барселоне" в карьере!

13-й тур. "Сельта" - "Барселона" - 3:3

Голы: Аспас, 52, 90+6, Нолито, 74 - Фати, 5, Бускетс, 18, Депай, 34