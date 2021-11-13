Звезде можно все? Разгневанный Неймар врезался в лицо арбитру
И даже не был предупрежден!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexandre Schneider
Неймар, конечно, суперзвезда, но в матче Бразилия - Колумбия (1:0) он определенно заслуживал наказания.
Не согласившись со свистком рефери из Чили Роберто Тобара, форвард пошел прямо на него, в прямом смысле столкнувшись с арбитром лицом к лицу. Тем не менее, судья не выписал Неймару даже желтую!
Напомним, Бразилия в итоге выиграла и досрочно вышла на чемпионат мира - победный мяч Лукас Пакета забил как раз с паса лидера "ПСЖ".
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