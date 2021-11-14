Так бы с финнами: Мбаппе гениально забил пяткой на тренировке

Килиан Мбаппе не устает доказывать, что способен отправлять мяч в сетку даже самыми невероятными способами. На тренировке сборной Франции ему удался удар, не поддающийся описанию.

В официальных матчах Мбаппе тоже не дремлет - вчера он оформил покер против Казахстана (8:0). Надеемся, и с финнами лидер "ПСЖ" не подкачает - вся Украина будет за него болеть.