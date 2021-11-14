  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Так бы с финнами: Мбаппе гениально забил пяткой на тренировке
В тренде

Так бы с финнами: Мбаппе гениально забил пяткой на тренировке

Зарубежные
(1 голосов)

Для Килиана нет невозможного

Так бы с финнами: Мбаппе гениально забил пяткой на тренировке

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Hewitt

Новина українською

Килиан Мбаппе не устает доказывать, что способен отправлять мяч в сетку даже самыми невероятными способами. На тренировке сборной Франции ему удался удар, не поддающийся описанию.

В официальных матчах Мбаппе тоже не дремлет - вчера он оформил покер против Казахстана (8:0). Надеемся, и с финнами лидер "ПСЖ" не подкачает - вся Украина будет за него болеть.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...