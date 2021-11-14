Так бы с финнами: Мбаппе гениально забил пяткой на тренировке
Для Килиана нет невозможного
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mike Hewitt
Килиан Мбаппе не устает доказывать, что способен отправлять мяч в сетку даже самыми невероятными способами. На тренировке сборной Франции ему удался удар, не поддающийся описанию.
В официальных матчах Мбаппе тоже не дремлет - вчера он оформил покер против Казахстана (8:0). Надеемся, и с финнами лидер "ПСЖ" не подкачает - вся Украина будет за него болеть.
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