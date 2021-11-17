Удаление года: Видаль перепутал мяч с головой соперника

Капитан сборной Чили Артуро Видаль сыграл совсем не по-капитански в матче отбора на ЧМ против Эквадора (0:2). Уже на 13-й минуте ветеран заехал прямой ногой по лицу защитнику гостей Феликсу Торресу, который явно опережал его на мяче.

Выглядело это по-настоящему дико, и арбитр моментально показал Видалю красную. По-хорошему, за такое надо банить на несколько игр.