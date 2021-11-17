Удаление года: Видаль перепутал мяч с головой соперника
Артуро переиграл в Mortal Combat
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcelo Hernandez
Капитан сборной Чили Артуро Видаль сыграл совсем не по-капитански в матче отбора на ЧМ против Эквадора (0:2). Уже на 13-й минуте ветеран заехал прямой ногой по лицу защитнику гостей Феликсу Торресу, который явно опережал его на мяче.
Выглядело это по-настоящему дико, и арбитр моментально показал Видалю красную. По-хорошему, за такое надо банить на несколько игр.
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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
17.11.2021 в 12:48
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