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Удаление года: Видаль перепутал мяч с головой соперника

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(1 голосов)

Артуро переиграл в Mortal Combat

Удаление года: Видаль перепутал мяч с головой соперника

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcelo Hernandez

Новина українською

Капитан сборной Чили Артуро Видаль сыграл совсем не по-капитански в матче отбора на ЧМ против Эквадора (0:2). Уже на 13-й минуте ветеран заехал прямой ногой по лицу защитнику гостей Феликсу Торресу, который явно опережал его на мяче.

Выглядело это по-настоящему дико, и арбитр моментально показал Видалю красную. По-хорошему, за такое надо банить на несколько игр.

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В статье: Артуро Видаль Чили Эквадор
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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
17.11.2021 в 12:48
видно же ,что эквадорец притворяется
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