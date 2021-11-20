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Фантастичный рикошет и дебютный мяч Лео. ПСЖ - Нант 3:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(2 голосов)

Очень событийный матч из Лиги 1

Фантастичный рикошет и дебютный мяч Лео. ПСЖ - Нант 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/PSG_inside/ автор неизвестен

Новина українською

Поединок 14-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Нантом" получился невероятно насыщенным. Легкой победой лидера даже не пахло.

Да, Париж начал с гола, но затем арбитр удалил Кейлора Наваса, Коло Муани пяткой сравнял счет и все висело на волоске. Судьбу встречи решил невероятный рикошет от ноги Денни Аппиа и дебютный мяч Лео Месси в Лиге 1.

"Парк де Пренс". "ПСЖ" - "Нант" - 3:1

Голы: Мбаппе, 2, Аппиа, 81 (автогол), Месси, 87 - Коло Муани, 76

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В статье: Лионель Месси Нант Парк де Пренс (Париж)
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