Пока Хави везет. Барселона - Эспаньол 1:0. Видео гола и обзор матча

"Барселона" здорово играла 70-75 минут в дерби против "Эспаньола" и, наверное, наиграла на больше, чем единственный мяч, забитый с пенальти. Но что делать? Плохая реализация.

Когда же в концовке подсел Серхио Бускетс и его пришлось менять, у "Барсы" исчез центр поля, и это позволило "Попугаям" провести 2-3 разящие атаки, которые чудом не завершились голами. Таким выдался дебют Хави - успешным по счету, неоднозначным по игре.

14-й тур. "Барселона" - "Эспаньол" - 1:0

Гол: Депай, 48 (с пенальти)