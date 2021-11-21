Пока Хави везет. Барселона - Эспаньол 1:0. Видео гола и обзор матча
Дебют легенды у руля каталонцев прошел нервно, но успешно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
"Барселона" здорово играла 70-75 минут в дерби против "Эспаньола" и, наверное, наиграла на больше, чем единственный мяч, забитый с пенальти. Но что делать? Плохая реализация.
Когда же в концовке подсел Серхио Бускетс и его пришлось менять, у "Барсы" исчез центр поля, и это позволило "Попугаям" провести 2-3 разящие атаки, которые чудом не завершились голами. Таким выдался дебют Хави - успешным по счету, неоднозначным по игре.
14-й тур. "Барселона" - "Эспаньол" - 1:0
Гол: Депай, 48 (с пенальти)
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21.11.2021 в 01:30
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