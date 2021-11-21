Реинкарнация Алонсо: в Англии форвард вырвал победу ударом с центра поля

Ударами с центра поля в свое время прославился легендарный Хаби Алонсо. Не поверите, но вчера трюк повторил Коул Стоктон из "Моркама", выступающего в третьей лиге Англии.

Шла 94-я минута матча против "Флитвуда", счет на табло 1:1 - и именно в такой ситуации Стоктон решился перебрасывать вратаря метров с 50-ти. И залетело!