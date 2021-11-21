  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Королевский шик. Гранада - Реал 1:4. Видео голов и обзор матча
В тренде

Королевский шик. Гранада - Реал 1:4. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Мадрид уже первый в таблице

Королевский шик. Гранада - Реал 1:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Реал" добыл 13-ю кряду победу над "Гранадой" во всех турнирах. Если бы дело происходило в Украине, игроки "Насридов" точно сходили бы в церковь - по совету Кополовца.

Если же серьезно, то Мадрид выдал одну из лучших своих игр в этом сезоне, банально деклассировав соперника. Особенно удался "Реалу" третий гол - геометрия комбинации поражает. Благодаря ей команда Анчелотти возглавила таблицу Примеры.

14-й тур. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Реал" - 1:4

Голы: Суарес, 34 - Асенсио, 19, Начо, 25, Винисиус, 56, Менди, 76

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Гранада
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...