Королевский шик. Гранада - Реал 1:4. Видео голов и обзор матча
Мадрид уже первый в таблице
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Реал" добыл 13-ю кряду победу над "Гранадой" во всех турнирах. Если бы дело происходило в Украине, игроки "Насридов" точно сходили бы в церковь - по совету Кополовца.
Если же серьезно, то Мадрид выдал одну из лучших своих игр в этом сезоне, банально деклассировав соперника. Особенно удался "Реалу" третий гол - геометрия комбинации поражает. Благодаря ей команда Анчелотти возглавила таблицу Примеры.
14-й тур. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"
"Гранада" - "Реал" - 1:4
Голы: Суарес, 34 - Асенсио, 19, Начо, 25, Винисиус, 56, Менди, 76
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