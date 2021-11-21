Королевский шик. Гранада - Реал 1:4. Видео голов и обзор матча

"Реал" добыл 13-ю кряду победу над "Гранадой" во всех турнирах. Если бы дело происходило в Украине, игроки "Насридов" точно сходили бы в церковь - по совету Кополовца.

Если же серьезно, то Мадрид выдал одну из лучших своих игр в этом сезоне, банально деклассировав соперника. Особенно удался "Реалу" третий гол - геометрия комбинации поражает. Благодаря ей команда Анчелотти возглавила таблицу Примеры.

14-й тур. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

"Гранада" - "Реал" - 1:4

Голы: Суарес, 34 - Асенсио, 19, Начо, 25, Винисиус, 56, Менди, 76