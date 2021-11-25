Ярмола зажигает. Рапид - Вест Хэм 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
West Ham United
Английский "Вест Хэм" в матче 5-го тура Лиги Европы играл на выезде с венским "Рапидом".
Игру сделал украинский вингер Андрей Ярмоленко, который вышел в стартовом составе.
На 40-й минуте матча после навеса с фланга украинец головой перекинул мяч в ворота и открыл счет в матче, а еще через 5 минут Андрей заработал пенальти, с которого Нобл удвоил преимущество "молотобойцев".
2:0, уверенная победа англичан.
Голы: Андрей Ярмоленко 40, Марк Нобл 45+2 (пен.)
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Комментарии (1)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.11.2021 в 22:49
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