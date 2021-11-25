Ярмола зажигает. Рапид - Вест Хэм 0:2. Видео голов и обзор матча

Английский "Вест Хэм" в матче 5-го тура Лиги Европы играл на выезде с венским "Рапидом".

Игру сделал украинский вингер Андрей Ярмоленко, который вышел в стартовом составе.

На 40-й минуте матча после навеса с фланга украинец головой перекинул мяч в ворота и открыл счет в матче, а еще через 5 минут Андрей заработал пенальти, с которого Нобл удвоил преимущество "молотобойцев".

2:0, уверенная победа англичан.

"Рапид" (Вена, Австрия) - "Вест Хэм" (Лондон, Англия) 0:2

Голы: Андрей Ярмоленко 40, Марк Нобл 45+2 (пен.)