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Ярмола зажигает. Рапид - Вест Хэм 0:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Ярмола зажигает. Рапид - Вест Хэм 0:2. Видео голов и обзор матча

West Ham United

Новина українською

Английский "Вест Хэм" в матче 5-го тура Лиги Европы играл на выезде с венским "Рапидом".

Игру сделал украинский вингер Андрей Ярмоленко, который вышел в стартовом составе.

На 40-й минуте матча после навеса с фланга украинец головой перекинул мяч в ворота и открыл счет в матче, а еще через 5 минут Андрей заработал пенальти, с которого Нобл удвоил преимущество "молотобойцев".

2:0, уверенная победа англичан.

"Рапид" (Вена, Австрия) - "Вест Хэм" (Лондон, Англия) 0:2

Голы: Андрей Ярмоленко 40, Марк Нобл 45+2 (пен.)

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В статье: Андрей Ярмоленко Рапид (Вена) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
25.11.2021 в 22:49
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