  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Словенское чудо. Мура - Тоттенхэм 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Словенское чудо. Мура - Тоттенхэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

"Шпоры" проиграли аутсайдеру группы

Словенское чудо. Мура - Тоттенхэм 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/nsmura_ms/ автор неизвестен

Новина українською

В это трудно поверить, но команда Антонио Конте уступила одному из наименее статусных коллективов текущей Лиги конференций! Появление Гарри Кейна в основе не спасло "Шпор" от шока, как и выход на замену Сона, Моуры и других лидеров.

Решающий гол "Мура" забила в контратаке на 94-й минуте - как и в случае с первым голом, за словенцев сыграл защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес.

Лига конференций. "Мура" - "Тоттенхэм" - 2:1

Голы: Хорват, 11, Мароша, 90+4 - Кейн, 72

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Мура (Мурска Собота)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...