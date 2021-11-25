Словенское чудо. Мура - Тоттенхэм 2:1. Видео голов и обзор матча

В это трудно поверить, но команда Антонио Конте уступила одному из наименее статусных коллективов текущей Лиги конференций! Появление Гарри Кейна в основе не спасло "Шпор" от шока, как и выход на замену Сона, Моуры и других лидеров.

Решающий гол "Мура" забила в контратаке на 94-й минуте - как и в случае с первым голом, за словенцев сыграл защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес.

Лига конференций. "Мура" - "Тоттенхэм" - 2:1

Голы: Хорват, 11, Мароша, 90+4 - Кейн, 72