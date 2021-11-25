Словенское чудо. Мура - Тоттенхэм 2:1. Видео голов и обзор матча
"Шпоры" проиграли аутсайдеру группы
Фото: twitter.com/nsmura_ms/ автор неизвестен
В это трудно поверить, но команда Антонио Конте уступила одному из наименее статусных коллективов текущей Лиги конференций! Появление Гарри Кейна в основе не спасло "Шпор" от шока, как и выход на замену Сона, Моуры и других лидеров.
Решающий гол "Мура" забила в контратаке на 94-й минуте - как и в случае с первым голом, за словенцев сыграл защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес.
Лига конференций. "Мура" - "Тоттенхэм" - 2:1
Голы: Хорват, 11, Мароша, 90+4 - Кейн, 72
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