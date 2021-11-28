Хави не знает поражений. Вильярреал - Барселона 1:3. Видео голов и обзор матча
Ударная концовка от каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
"Барселона" впервые в текущем чемпионате выиграла в гостях, одолев на "Мадригале" "Вильярреал". Игра, наверное, смахивала на ничейную, но "Кулес" лучше удались последние минуты, которые все и решили.
Для Хави это уже третий матч во главе команды - и вторая победа. Поражений у легенды "Кулес" после возвращения в клуб еще не было. И стоило так долго мучиться с Куманом?
15-й тур. "Вильярреал" - "Барселона" - 1:3
Голы: Чуквезе, 76 - де Йонг, 48, Депай, 88, Коутиньо, 90+4 (с пенальти)
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