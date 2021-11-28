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Так судить нельзя! Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Матеу Лаос угодил в крупный скандал

Так судить нельзя! Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

Победа "Эспаньола" над "Реал Сосьедадом" заслуживает уважения - как-никак, баски идут вторыми в таблице, а "Попугаи" еще год назад играли в Сегунде. Но все испортил один момент.

На 66-й минуте игры судья Антонио Матеу Лаос разрешил играть после того, как мяч попал ему в корпус, но как только "Ла Реал" забил, тут же отменил гол и остановил матч. Игроки и тренеры "Сосьедада" негодуют, соцсети не утихают уже второй час. Где логика? Что это было вообще?!

15-й тур. "Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 1:0

Гол: Эррера, 77

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Антонио Матеу Лаос Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (2)
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Romin (Львів)
28.11.2021 в 20:47
А де в огляді скандальний момент?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2021 в 20:37
Хаха, Лаосу всё можно.
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