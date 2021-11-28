Так судить нельзя! Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0. Видео гола и обзор матча
Матеу Лаос угодил в крупный скандал
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Победа "Эспаньола" над "Реал Сосьедадом" заслуживает уважения - как-никак, баски идут вторыми в таблице, а "Попугаи" еще год назад играли в Сегунде. Но все испортил один момент.
На 66-й минуте игры судья Антонио Матеу Лаос разрешил играть после того, как мяч попал ему в корпус, но как только "Ла Реал" забил, тут же отменил гол и остановил матч. Игроки и тренеры "Сосьедада" негодуют, соцсети не утихают уже второй час. Где логика? Что это было вообще?!
15-й тур. "Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 1:0
Гол: Эррера, 77
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Комментарии (2)
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Romin (Львів)
28.11.2021 в 20:47
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2021 в 20:37
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