Так судить нельзя! Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0. Видео гола и обзор матча

Победа "Эспаньола" над "Реал Сосьедадом" заслуживает уважения - как-никак, баски идут вторыми в таблице, а "Попугаи" еще год назад играли в Сегунде. Но все испортил один момент.

На 66-й минуте игры судья Антонио Матеу Лаос разрешил играть после того, как мяч попал ему в корпус, но как только "Ла Реал" забил, тут же отменил гол и остановил матч. Игроки и тренеры "Сосьедада" негодуют, соцсети не утихают уже второй час. Где логика? Что это было вообще?!

15-й тур. "Эспаньол" - "Реал Сосьедад" - 1:0

Гол: Эррера, 77