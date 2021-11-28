Не рикошет - фантастика. Кадис - Атлетико 1:4. Видео голов и обзор матча
Непривычно эффектный матч для "Матрасников"
Фото: atleticodemadrid.com/ автор неизвестен
Чемпион Испании помучился один тайм на поле "Кадиса", но затем раскочегарился и буквально забросал ворота аутсайдера голами.
При этом самое яркое впечатление от матча даже не четыре гола "Матрасников", а единственный мяч "Кадиса". Скажите честно, когда вы последний раз видели ТАКОЙ рикошет? Ян Облак после эпизода лишь стоял и улыбался.
15-й тур. "Кадис" - "Атлетико" - 1:4
Голы: Облак, 86 (автогол) - Лемар, 56, Гризманн, 70, Корреа, 76, Матеус Кунья, 86
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