  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Не рикошет - фантастика. Кадис - Атлетико 1:4. Видео голов и обзор матча
В тренде

Не рикошет - фантастика. Кадис - Атлетико 1:4. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Непривычно эффектный матч для "Матрасников"

Не рикошет - фантастика. Кадис - Атлетико 1:4. Видео голов и обзор матча

Фото: atleticodemadrid.com/ автор неизвестен

Новина українською

Чемпион Испании помучился один тайм на поле "Кадиса", но затем раскочегарился и буквально забросал ворота аутсайдера голами.

При этом самое яркое впечатление от матча даже не четыре гола "Матрасников", а единственный мяч "Кадиса". Скажите честно, когда вы последний раз видели ТАКОЙ рикошет? Ян Облак после эпизода лишь стоял и улыбался.

15-й тур. "Кадис" - "Атлетико" - 1:4

Голы: Облак, 86 (автогол) - Лемар, 56, Гризманн, 70, Корреа, 76, Матеус Кунья, 86

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Кадис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...