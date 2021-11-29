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Марадона порадовался на небесах. Наполи - Лацио 4:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Возможно, самая яркая победа Партенопеи в сезоне

Марадона порадовался на небесах. Наполи - Лацио 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francesco Pecoraro

Новина українською

Год назад "Наполи" вскоре после смерти своей легенды Диего Марадоны разнес "Рому" (4:0), а в этом году под горячую руку попала другая римская команда.

Эль Диего умер 25 ноября, а "Лацио" приехал в Неаполь 28-го, но на настрое команды Лучано Спаллетти это не сказалось. "Наполи" словно с цепи сорвался и даже без своего травмированного бомбардира Виктора Осимхена наколотил 4 сухих гола, выбившись в лидеры Серии А.

14-й тур. "Наполи" - "Лацио" - 4:0

Голы: Зелинский, 7, Мертенс, 10, 29, Фабиан Руис, 85

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В статье: Лацио (Рим) Наполи (Неаполь)
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