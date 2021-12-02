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Бенефис голкиперов. Реал - Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
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Мадрид победил не без помощи фортуны

Бенефис голкиперов. Реал - Атлетик 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Новина українською

Команды выдали два очень разных тайма, но их объединяло одно - выдающаяся игра голкиперов. Только если до перерыва атаковал "Реал" и тащил Унаи Симон, то во втором тайме уже "Атлетик" не покидал половину поля Мадрида, и дважды Тибо Куртуа включался на полную.

Победу "Реалу" по итогу принес очередной гол Бензема, который, кажется, нутром чувствует, где окажется мяч после очередного рикошета. Это он от Роналду научился?

9-й тур. "Реал" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Бензема, 40

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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