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Впервые за 15 лет. Атлетико - Мальорка 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Впечатляющий камбэк

Впервые за 15 лет. Атлетико - Мальорка 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

"Мальорка" не побеждала "Атлетико" в гостях с далекого 2006 года, и вот наконец длившаяся 15 лет серия подошла к концу. И как подошла!

"Матрасники" лидировали в счете при невнятной игре вплоть до 80-й минуты, после чего островитяне сперва забили после стандарта, а затем подловили чемпиона на контратаке. Победный мяч на счету Такефусы Кубо, чей контракт принадлежит "Реалу". Совпадение?

16-й тур. "Атлетико" - "Мальорка" - 1:2

Голы: Матеус Кунья, 68 - Руссо, 80, Кубо, 90+1

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В статье: Атлетико (Мадрид) Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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