Королевская поступь. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча
Не помешала даже травма Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Мадридский "Реал" добыл восьмую победу кряду во всех соревнованиях, благодаря чему укрепил лидерство в таблице Примеры до 8 очков.
На "Аноэте" "Сливочные" столкнулись с ранней травмой своего лидера Карима Бензема, но и в его отсутствие сломали сопротивление "Ла Реала" после перерыва. Ключевым игроком, как ни странно, стал Лука Йович, который до этого в Мадриде только разочаровывал - у него гол и ассист!
16-й тур. "Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 0:2
Голы: Винисиус, 47, Йович, 57
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