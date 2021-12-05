Королевская поступь. Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор матча

Мадридский "Реал" добыл восьмую победу кряду во всех соревнованиях, благодаря чему укрепил лидерство в таблице Примеры до 8 очков.

На "Аноэте" "Сливочные" столкнулись с ранней травмой своего лидера Карима Бензема, но и в его отсутствие сломали сопротивление "Ла Реала" после перерыва. Ключевым игроком, как ни странно, стал Лука Йович, который до этого в Мадриде только разочаровывал - у него гол и ассист!

16-й тур. "Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 0:2

Голы: Винисиус, 47, Йович, 57