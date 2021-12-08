Два шедевра - и первое место. Реал - Интер 2:0. Видео голов и обзор матча

Выиграть группу можно было по-разному, но "Реал" сделал это по-настоящему стильно - по делу обыграв главного конкурента. "Интер" был неплох до перерыва, но Мадрид создавал намного больше.

Оба мяча команды Карло Анчелотти - настоящие шедевры. Тони Кроос попал под штангу с левой ноги метров с 23-24, а Марко Асенсио исполнил любимый прием - закрутил в дальнюю девятку. Красота!

6-й тур. "Реал" - "Интер" - 2:0

Голы: Кроос, 17, Асенсио, 79