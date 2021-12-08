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Два шедевра - и первое место. Реал - Интер 2:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Мадрид умеет забивать красиво

Два шедевра - и первое место. Реал - Интер 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Новина українською

Выиграть группу можно было по-разному, но "Реал" сделал это по-настоящему стильно - по делу обыграв главного конкурента. "Интер" был неплох до перерыва, но Мадрид создавал намного больше.

Оба мяча команды Карло Анчелотти - настоящие шедевры. Тони Кроос попал под штангу с левой ноги метров с 23-24, а Марко Асенсио исполнил любимый прием - закрутил в дальнюю девятку. Красота!

6-й тур. "Реал" - "Интер" - 2:0

Голы: Кроос, 17, Асенсио, 79

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 01:08
И никто уже не вспомнит тот проигрыш Шерифу. Реал так умеет.
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