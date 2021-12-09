Малиновский забил, но не спас. Аталанта - Вильярреал 2:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Faisal HQ
Групповой раунд Лиги чемпионов закрывал матч "Аталанта" - "Вильярреал", который был перенесен на четверг, так как в среду на Бергамо обрушился снегопад.
Как оказалось, перенос сыграл на руку гостям, которые в первом тайме забили три сухих гола.
В перерыве Гасперини выпустил Малиновского, Руслан забил, обострил интригу, но спасти игру бергамаски не смогли.
2:3, "Вильярреал" весной будет играть в плей-офф ЛЧ, а "Аталанта" – в Лиге Европы.
Голы: Малиновский 71, Сапата 80 - Данжума 3, 51, Капуэ 42
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