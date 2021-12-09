  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Малиновский забил, но не спас. Аталанта - Вильярреал 2:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Малиновский забил, но не спас. Аталанта - Вильярреал 2:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Малиновский забил, но не спас. Аталанта - Вильярреал 2:3. Видео голов и обзор матча

Faisal HQ

Новина українською

Групповой раунд Лиги чемпионов закрывал матч "Аталанта" - "Вильярреал", который был перенесен на четверг, так как в среду на Бергамо обрушился снегопад.

Как оказалось, перенос сыграл на руку гостям, которые в первом тайме забили три сухих гола.

В перерыве Гасперини выпустил Малиновского, Руслан забил, обострил интригу, но спасти игру бергамаски не смогли.

2:3, "Вильярреал" весной будет играть в плей-офф ЛЧ, а "Аталанта" – в Лиге Европы.

"Аталанта" - "Вильярреал" 2:3

Голы: Малиновский 71, Сапата 80 - Данжума 3, 51, Капуэ 42

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Вильярреал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...