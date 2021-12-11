  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Шева проиграл еще и дерби. Дженоа - Сампдория 1:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Шева проиграл еще и дерби. Дженоа - Сампдория 1:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Команда украинской легенды показывает удручающие результаты

Шева проиграл еще и дерби. Дженоа - Сампдория 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор неизвестен

Новина українською

"Дженоа" Андрея Шевченко потерпела 4 поражение в 5 матчах с тех пор, как ее возглавил украинец. На сей раз "Грифоны" были биты в дерби "Сампдорией", что для фанатов команды особенно неприятно.

"Сампа" забила три гола и лишь в концовке встречи позволила "Дженоа" провести гол престижа. Грустно, но это первый мяч "Грифонов" в эпоху Шевченко, которая такими темпами может очень быстро закончиться - в таблице Серии А они предпоследние.

17-й тур. "Дженоа" - "Сампдория" - 1:3

Голы: Дестро, 78 - Габбьядини, 7, Капуто, 49, Вангойсден, 67 (автогол)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Сампдория (Генуя) Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...