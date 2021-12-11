Шева проиграл еще и дерби. Дженоа - Сампдория 1:3. Видео голов и обзор матча
Команда украинской легенды показывает удручающие результаты
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор неизвестен
"Дженоа" Андрея Шевченко потерпела 4 поражение в 5 матчах с тех пор, как ее возглавил украинец. На сей раз "Грифоны" были биты в дерби "Сампдорией", что для фанатов команды особенно неприятно.
"Сампа" забила три гола и лишь в концовке встречи позволила "Дженоа" провести гол престижа. Грустно, но это первый мяч "Грифонов" в эпоху Шевченко, которая такими темпами может очень быстро закончиться - в таблице Серии А они предпоследние.
17-й тур. "Дженоа" - "Сампдория" - 1:3
Голы: Дестро, 78 - Габбьядини, 7, Капуто, 49, Вангойсден, 67 (автогол)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Йовичевич: Решения принимает руководство, но я бы хотел, чтобы Довбик остался
- Днепр-1 обеспечил третье место на зиму, Мариуполь останется последним. Таблица УПЛ 2021/22
- СМИ: Матч против Александрии станет для Марлоса последним в составе Шахтера
- Два шедевра - и первое место. Реал - Интер 2:0. Видео голов и обзор матча
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...