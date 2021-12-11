Шева проиграл еще и дерби. Дженоа - Сампдория 1:3. Видео голов и обзор матча

"Дженоа" Андрея Шевченко потерпела 4 поражение в 5 матчах с тех пор, как ее возглавил украинец. На сей раз "Грифоны" были биты в дерби "Сампдорией", что для фанатов команды особенно неприятно.

"Сампа" забила три гола и лишь в концовке встречи позволила "Дженоа" провести гол престижа. Грустно, но это первый мяч "Грифонов" в эпоху Шевченко, которая такими темпами может очень быстро закончиться - в таблице Серии А они предпоследние.

17-й тур. "Дженоа" - "Сампдория" - 1:3

Голы: Дестро, 78 - Габбьядини, 7, Капуто, 49, Вангойсден, 67 (автогол)