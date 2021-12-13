Капитуляция Симеоне. Реал - Атлетико 2:0. Видео голов и обзор матча

Дерби Мадрида как такового не получилось - "Реал" оказался просто сильнее своего кризисного соперника, забив по голу в каждом из таймов. У "Атлетико" было несколько моментов, но всякий раз идеально играл Куртуа, в очередной раз напомнив - при нем у Лунина шансов не будет.

Для команды Карло Анчелотти это уже десятая победа кряду во всех турнирах. Ее отрыв от ближайшего конкурента в Ла Лиге достиг 8 очков. Кажется, так хорошо "Реал" не играл уже года 2-3.

17-й тур. "Реал" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Бензема, 16, Асенсио, 57