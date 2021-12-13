Капитуляция Симеоне. Реал - Атлетико 2:0. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" победили в десятом матче подряд
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Дерби Мадрида как такового не получилось - "Реал" оказался просто сильнее своего кризисного соперника, забив по голу в каждом из таймов. У "Атлетико" было несколько моментов, но всякий раз идеально играл Куртуа, в очередной раз напомнив - при нем у Лунина шансов не будет.
Для команды Карло Анчелотти это уже десятая победа кряду во всех турнирах. Ее отрыв от ближайшего конкурента в Ла Лиге достиг 8 очков. Кажется, так хорошо "Реал" не играл уже года 2-3.
17-й тур. "Реал" - "Атлетико" - 2:0
Голы: Бензема, 16, Асенсио, 57
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