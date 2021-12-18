Ла Масия радует. Барселона - Эльче 3:2. Видео голов и обзор матча

"Барса" нынче в том состоянии, когда и победа над "Эльче" - заметный успех. У команды Хави вообще не просматривается оборона - сегодня она опять дважды привезла в простых ситуациях.

С другой стороны, есть и позитив - это юные полузащитники и форварды, воспитанные Ла Масией. Сегодня на их счету все три гола "Барсы" и еще море полезных действий - Гави и Эззальзули были неподражаемы. И это еще Фати с Педри травмированы!

18-й тур. "Барселона" - "Эльче" - 3:2

Голы: Ютгла, 16, Гави, 19, Нико Гонсалес, 85 - Моренте, 62, Милья, 63