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Матрасники в беде. Севилья - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Третье кряду поражение чемпиона

Матрасники в беде. Севилья - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Атлетико" снова проиграл - и это даже не удивляет. Если "Матрасники" две недели назад не справились с "Мальоркой", то "Севилья" для них действительно непроходимый барьер.

Впрочем, если честно, игра была ничейной, и все могло сложиться по-разному. Разница в том, что "Севилья" свою линию гнула до конца, а вот команда Диего Симеоне ошиблась на последних минутах. Снова.

18-й тур. "Севилья" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Ракитич, 7, Окампос, 88 - Фелипе, 33

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В статье: Атлетико (Мадрид) Севилья
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