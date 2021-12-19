Матрасники в беде. Севилья - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" снова проиграл - и это даже не удивляет. Если "Матрасники" две недели назад не справились с "Мальоркой", то "Севилья" для них действительно непроходимый барьер.

Впрочем, если честно, игра была ничейной, и все могло сложиться по-разному. Разница в том, что "Севилья" свою линию гнула до конца, а вот команда Диего Симеоне ошиблась на последних минутах. Снова.

18-й тур. "Севилья" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Ракитич, 7, Окампос, 88 - Фелипе, 33