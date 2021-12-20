Автобус устоял. Реал - Кадис 0:0. Видео главных моментов матча

"Реал" за последний месяц победил много статусных соперников, а вот на "Кадисе", плетущимся в зоне вылета, неожиданно оступился. Мадрид много атаковал, но моменты создавал редко, а реализовывал их плохо.

Отсутствие Луки Модрича из-за коронавируса отчасти объясняет отсутствие у "Реала" интересных решений в центре, но дело не только в хорвате. Кажется, у Анчелотти просто нету плана против "автобусов" - вспомните "Шериф" и "Осасуну".

18-й тур. "Реал" - "Кадис" - 0:0