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Дерби превзошло все ожидания. Леванте - Валенсия 3:4. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Валенсийские команды выдали настоящее шоу

Дерби превзошло все ожидания. Леванте - Валенсия 3:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Новина українською

Дерби Валенсии получилось невероятно интригующим, несмотря на очевидную разницу в классе между командами. "Леванте" еще не побеждал в текущей Ла Лиге, но на "Валенсию" собрал силы в кулак и почти зацепился за ничью.

Ключом к победе "Лос Чес" стала выдающаяся игра их лидеров Гонсалу Гедеша и Карлоса Солера, которые вдвоем создали четыре гола. И тот, и другой в нынешней форме усилили бы любого гранда.

18-й тур. "Леванте" - "Валенсия" - 3:4

Голы: Кампанья, 21, Марти, 24, Барди, 90+1 - Гедеш, 44, 85, Солер, 50 (с пенальти), 72

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В статье: Валенсия Леванте (Валенсия)
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