Дерби превзошло все ожидания. Леванте - Валенсия 3:4. Видео голов и обзор матча
Валенсийские команды выдали настоящее шоу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Дерби Валенсии получилось невероятно интригующим, несмотря на очевидную разницу в классе между командами. "Леванте" еще не побеждал в текущей Ла Лиге, но на "Валенсию" собрал силы в кулак и почти зацепился за ничью.
Ключом к победе "Лос Чес" стала выдающаяся игра их лидеров Гонсалу Гедеша и Карлоса Солера, которые вдвоем создали четыре гола. И тот, и другой в нынешней форме усилили бы любого гранда.
18-й тур. "Леванте" - "Валенсия" - 3:4
Голы: Кампанья, 21, Марти, 24, Барди, 90+1 - Гедеш, 44, 85, Солер, 50 (с пенальти), 72
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Динамо заинтересовано в Довбике. Его хочет Мирча Луческу
- Динамо само виновато, что упустило зимнее чемпионство. Что говорить о грандах УПЛ по итогам полугодия
- Кучук: Потратить 40 миллионов любой дурак сможет, а ответить за них – не каждый
- Яремчук оформил гол+ассист за 9 минут. ВИДЕО
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...