На руку Реалу. Севилья - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

"Севилья" подходила к матчу в статусе фаворита, но и близко его не подтвердила. Да, гол Папу Гомеса получился красивым, но "Барса" создала больше и в концовке чудом не вырвала победу.

Для молодой команды Хави это определенно лучший защитный перфоманс за последний месяц. Жаль, в таблицу это не внесешь. Там в выигрыше от ничьи в Севилье остался лишь "Реал", который уже сегодня может нарастить отрыв от второго места до 8 очков.

4-й тур. "Севилья" - "Барселона" - 1:1

Голы: Папу Гомес, 32 - Араухо, 45