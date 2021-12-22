На руку Реалу. Севилья - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча
Каталонцы были ближе к успеху
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Севилья" подходила к матчу в статусе фаворита, но и близко его не подтвердила. Да, гол Папу Гомеса получился красивым, но "Барса" создала больше и в концовке чудом не вырвала победу.
Для молодой команды Хави это определенно лучший защитный перфоманс за последний месяц. Жаль, в таблицу это не внесешь. Там в выигрыше от ничьи в Севилье остался лишь "Реал", который уже сегодня может нарастить отрыв от второго места до 8 очков.
4-й тур. "Севилья" - "Барселона" - 1:1
Голы: Папу Гомес, 32 - Араухо, 45
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