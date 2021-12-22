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Королевский удар: Бензема ювелирно забил в ворота Атлетика

Зарубежные
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У Карима уже 15 мячей в Ла Лиге

Королевский удар: Бензема ювелирно забил в ворота Атлетика

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Лидер "Реала" Карим Бензема не только много забивает, но и делает это эстетично. Сегодня, 22 декабря, он открыл счет в матче против "Атлетика" потрясающим крученым ударом почти с угла штрафной.

Сейчас на счету 34-летнего француза уже 15 голов в Ла Лиге, и он уверенно возглавляет гонку бомбардиров. Кажется, так хорошо Бензема еще в своей жизни не играл.

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В статье: Карим Бензема Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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