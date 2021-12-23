  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Карим The Dream. Атлетик - Реал 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде

Карим The Dream. Атлетик - Реал 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Бензема опять привел Мадрид к победе

Карим The Dream. Атлетик - Реал 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Новина українською

"Реал" увеличил отрыв от конкурентов благодаря выдающейся игре своего лидера Карима Бензема. На поле Бильбао он забил дважды за стартовые 7 минут встречи - последний раз за "Сливочных" такое делал Иван Саморано 25 лет назад.

"Атлетик" эффектно отыграл один мяч, но на большее его не хватило. Скорее, Мадрид был ближе к третьему голу в конце игры, но Азар, Йович и Кроос сплоховали.

21-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Реал" - 1:2

Голы: Сансет, 10 - Бензема, 4, 7

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...