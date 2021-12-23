Карим The Dream. Атлетик - Реал 1:2. Видео голов и обзор матча
Бензема опять привел Мадрид к победе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Реал" увеличил отрыв от конкурентов благодаря выдающейся игре своего лидера Карима Бензема. На поле Бильбао он забил дважды за стартовые 7 минут встречи - последний раз за "Сливочных" такое делал Иван Саморано 25 лет назад.
"Атлетик" эффектно отыграл один мяч, но на большее его не хватило. Скорее, Мадрид был ближе к третьему голу в конце игры, но Азар, Йович и Кроос сплоховали.
21-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Реал" - 1:2
Голы: Сансет, 10 - Бензема, 4, 7
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