Карим The Dream. Атлетик - Реал 1:2. Видео голов и обзор матча

"Реал" увеличил отрыв от конкурентов благодаря выдающейся игре своего лидера Карима Бензема. На поле Бильбао он забил дважды за стартовые 7 минут встречи - последний раз за "Сливочных" такое делал Иван Саморано 25 лет назад.

"Атлетик" эффектно отыграл один мяч, но на большее его не хватило. Скорее, Мадрид был ближе к третьему голу в конце игры, но Азар, Йович и Кроос сплоховали.

21-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Реал" - 1:2

Голы: Сансет, 10 - Бензема, 4, 7