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Дуро, ты что наделал? Валенсия - Эспаньол 1:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Последний матч 2021 года в топ-лигах

Дуро, ты что наделал? Валенсия - Эспаньол 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/RCDEspanyol

Новина українською

"Валенсия" была близка к тому, чтобы залететь в ТОП-4 по итогам 2021 года, однако провалила последние минуты и проиграла. Антигероями стали хавбек Уго Дуро, привезший пенальти и удаление, а также голкипер Яспер Силлессен, пропустивший после плохого удара де Томаса.

Этот матч был последним в топ-лигах Европы в 2021 году. Остальные 9 встреч 19-го тура Ла Лиги будут сыграны 2-3 января.

19-й тур. "Валенсия" - "Эспаньол" - 1:2

Голы: Альдерете, 51 - де Томас, 83 (с пенальти), Пуадо, 88

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В статье: Валенсия Эспаньол (Барселона) Уго Дуро
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