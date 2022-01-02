Год начинается с сенсации. Хетафе - Реал 1:0. Видео гола и обзор матча
Мадрид провалился, когда этого не ждал вообще никто
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Лидер Примеры "Реал" в первом матче 2022 года сыграл откровенно плохо, уступив скромному "Хетафе", которому до этого не проигрывал целых 10 лет.
Фатальной для "Сливочных" стала ошибка Эдера Милитао, выведшая на удар Энеса Унала. Но, положа руку на сердце, и в остальном команда Карло Анчелотти и близко не напоминала саму себя. Похмелье, не иначе.
19-й тур. "Хетафе" - "Реал" - 1:0
Гол: Унал, 9
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
02.01.2022 в 17:36
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